Carabinieri salvano uomo che minaccia di uccidersi, ma nessuno ne parla. NSC: “Perché l’Arma non dà risalto ai suoi uomini?” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il dramma di un papà che minaccia di gettarsi da un fabbricato in Piazza Caduti di Brescia a Salerno Perché non riesce a parlare con la sua bimba di 11 anni. La segnalazione al 112, la corsa contro il tempo dei Carabinieri che con un costante contatto telefonico e geolocalizzazione gps riescono a rintracciare l’uomo. Lui intima ai colleghi di non avvicinarsi o la farà finita. I colleghi lo tranquillizzano, contattano la bimba e la passano al papà. Lui si calma, desiste dal folle gesto e si affida alle cure dei sanitari del 118. Una storia a lieto fine che ha visto ancora una volta i colleghi del Radiomobile di Salerno in prima linea con grande sensibilità e professionalità. Peccato che l’Arma non dia visibilità a queste gesta”. E’ il commento della segreteria regionale Campania del ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Il dramma di un papà chedi gettarsi da un fabbricato in Piazza Caduti di Brescia a Salernonon riesce are con la sua bimba di 11 anni. La segnalazione al 112, la corsa contro il tempo deiche con un costante contatto telefonico e geolocalizzazione gps riescono a rintracciare l’. Lui intima ai colleghi di non avvicinarsi o la farà finita. I colleghi lo tranquillizzano, contattano la bimba e la passano al papà. Lui si calma, desiste dal folle gesto e si affida alle cure dei sanitari del 118. Una storia a lieto fine che ha visto ancora una volta i colleghi del Radiomobile di Salerno in prima linea con grande sensibilità e professionalità. Peccato chenon dia visibilità a queste gesta”. E’ il commento della segreteria regionale Campania del ...

