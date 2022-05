Calcio | Mourinho in lacrime | ' tante cose mi passano nella testa | abbiamo scritto la storia'

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "chemiaallo stesso tempo. Sono da 11 mesi a Roma e si capisce subito e dopo 11 mesi c'è questo. Come ho detto ai ragazzi a Torino lìfatto quello che dovevamo fare. Oggi non è il lavoro da fare è lala". Lo ha detto inil tecnico della Roma, Josè, a Sky dopo il successo in Conference League. "E' una competizione che dall'inizioavuto la sensazione che era possibile vincere, ma piano piano diventava più forte di una Europa League. E' stato difficile per una competizione sulla quale puntavamo", ha aggiunto Mou togliendo dubbi sul suo futuro. "Io ...

Advertising

gippu1 : José #Mourinho vince la Conference League con la #Roma e diventa il terzo allenatore della storia del calcio ad ave… - antonio_gaito : Complimenti alla Roma, ma a Sky esagerano un po’ con la retorica sul calcio italiano e Mourinho. Le altre mica non… - gippu1 : #RomaFeyenoord José #Mourinho è uno dei tre allenatori della storia del calcio ad aver vinto 4 finali di Coppe Euro… - giomalago : Complimenti all'#ASRoma per la conquista della #ConferenceLeague. Il successo con il #Feyenoord vale la prima edizi… - FaganKara : RT @repubblica: Mourinho in lacrime: 'Abbiamo scritto la storia della Roma' -

8 È il suo capolavoro. E 12 anni dopo il Triplete dell'Inter fa del bene, ancora una volta, al nostro. PAGELLE FEYENOORD BIJLOW 6 Si fa sorprendere dal tocco di Zaniolo, ma è reattivo ...E subito piovono i complimenti dal mondo del, soprattutto italiano, per la squadra di. La prima La Juventus . Scorri la nostra gallery per vedere tutti i messaggi . vai alla gallery(Adnkronos) – “Abbiamo scritto la storia. Mi passano tante cose per la testa…”. José Mourinho in lacrime dopo il trionfo in Conference League con la Roma. Lo Special One in carriera ha vinto 5 diversi ...Le parole dell'allenatore della Roma José Mourinho dopo la vittoria della Conference League Un José Mourinho commosso ai microfoni di Sky Sport, che non riesce a trattenere le lacrime. Dopo la vittori ...