Borsa | Europa apre positiva | Francoforte +0 | 74%

Borse di Asia e Pacifico all'insegna della cautela con Tokyo in lieve flessione (Nikkei - 0,26%). Sui listini resta il clima di incertezza che arriva dalla Cina con Shanghai e Shenzhen che, a scambi ...Le Borse europee aprono tutte in positivo. Parigi segna un +0,69% con il Cac 40 a quota 6.296 punti. Francoforte registra un +0,74% con il Dax a 14.022 punti. Londra è a +0,46% a 7.518 punti. . 25 ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Lo spread tra BTp e Bund scende sotto quota 200 punti in avvio di seduta sul mercato Mts dei titoli di Stato europei. Nelle prime battute il differenzia ...Le Borse europee aprono tutte in positivo. Parigi segna un +0,69% con il Cac 40 a quota 6.296 punti. Francoforte registra un +0,74% con il Dax a 14.022 punti. Londra è a +0,46% a 7.518 punti. (ANSA).