Billie Eilish e la sindrome di Tourette | la mia vita è piena di tic e non c’è niente da ridere

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ne soffriva, pare, anche Mozart. Ene parla in dettaglio per la prima volta. La cantante ventenne è affetta dalladi, che le è stata diagnosticata all’età di 11 anni. «Sono davvero contenta di poter parlare di questa cosa e di rispondere alle domande, perché è molto, molto interessante», ha detto la giovane popstar ospite di David Letterman nella serie di Netflix, My Next Guest Needs No Introduction.E QUELL’INNAMORAMENTO… Muovo le orecchie, alzo le sopracciglia… è estenuante «Se mi riprendi abbastanza a lungo, vedrai molti tic. Durante il giorno muovo costantemente le orecchie avanti e indietro, alzo le sopracciglia e schiocco la mandibola, contraggo il braccio, contraggo i muscoli. Questi movimenti non li noti se stiamo semplicemente ...

