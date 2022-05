Berlinguer: Meloni (Pd), 'leader tra i più importanti e amati' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo ricordato Enrico #Berlinguer, nato 100 anni fa a Sassari. Uno dei leader politici più importanti, e certamente più amati, della storia della Repubblica, che in anni prima assai difficili e poi davvero terribili diede un contributo fondamentale al rafforzamento della democrazia italiana, portando il PCI a scelte che evitarono le tentazioni golpiste pure assai presenti all'interno e all'esterno del Paese, e ad assumere sempre più ampie responsabilità di governo - direttamente in modo più diffuso che nei decenni precedenti a livello territoriale, e nei termini politicamente possibili a livello nazionale". Così Marco Meloni del Pd su Instagram. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo ricordato Enrico #, nato 100 anni fa a Sassari. Uno deipolitici più, e certamente più, della storia della Repubblica, che in anni prima assai difficili e poi davvero terribili diede un contributo fondamentale al rafforzamento della democrazia italiana, portando il PCI a scelte che evitarono le tentazioni golpiste pure assai presenti all'interno e all'esterno del Paese, e ad assumere sempre più ampie responsabilità di governo - direttamente in modo più diffuso che nei decenni precedenti a livello territoriale, e nei termini politicamente possibili a livello nazionale". Così Marcodel Pd su Instagram.

