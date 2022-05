(Di mercoledì 25 maggio 2022) Chianciano, 25 mag. (Adnkronos) - "Oramai dovrebbe essere chiaro a tutti che quello adottato durante la pandemia, il cosiddettoemergenziale, in realtà è altro", è un "ibrido tra il telelavoro ed il lavoro agile" e ora "bisognerà governare" il ricorso al lavoro da remoto "innanzitutto facendolo rientrare nei crismi classici definiti dalle specifiche forme adottate e bilanciando glidelleed i vantaggi che ne conseguono con i benefici e le ricadute sui". Lo ha detto Emilio, segretario generale diConfsal, nel corso della sua relazione al 6° Congresso nazionale del sindacato.

Advertising

TV7Benevento : Banche: Contrasto (Unisin), 'bilanciare smart working tra interessi lavoratori e aziende' - - tedosit : @l_angiolini @Agato26251952 Viene già fatto - PaoloLuraschi : 'raffreddamento'economico a contrasto prezzi elevati + verosimili rischi recessivi/ stagflattivi/eccessivi rallenta… - PaoloLuraschi : (2°parte÷continua da 1°parte) ..;le politiche monetarie contrattive delle principali Banche Centrali a contrasto ec… - carmeloraffa : RT @FABI_News: Martedì scorso, in Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, il segretario generale della #Fab… -

Il Sannio Quotidiano

...all'esito di scrupolosi accertamenti condotti sul fenomeno anche attraverso l'impiego delle... in sinergica collaborazione con le altre forze di polizia, è doverosamente rivolta aldi ...... "Si continua a insistere sui rapporti professionali regolati da convenzioni con, ... Una soluzione simile sarebbe infatti incon la legge sulla concorrenza e con la normativa europea ... Banche: Contrasto (Unisin), 'bilanciare smart working tra interessi lavoratori e aziende' Lo ha detto Emilio Contrasto, segretario generale di Unisin Confsal, nel corso della sua relazione al 6° Congresso nazionale del sindacato.(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Avvio positivo per le Borse europee dopo la debolezza della vigilia nel Vecchio Continente e la chiusura mista a Wall Street. I listini asiatici si muovono in territorio po ...