Antonino Spinalbese, questa volta c’è lui al parco con Luna (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quante volte abbiamo visto Belen al parco con i figli, Santiago e Luna Marì, questa volta al parco c’è Antonino Spinalbese con sua figlia. Questo fine settimana Belen ha trascorso due giorni bellissimi con Stefano De Martino e Santiago; è raro che siano solo in tre, ma ogni tanto qualche giorno da dedicare solo al primogenito è importante. La rivista Chi becca infatti Antonino Spinalbese con la sua bambina, la bellissima Luna. In genere padre e figlia restano ben distanti da occhi indiscreti ma adesso è arrivato il caldo e la passeggiata al parco a Milano non può mancare. Antonino è un papà perfetto, ha messo Luna al primo posto, prima di tutti, ed è anche per lei se ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 25 maggio 2022) Quante volte abbiamo visto Belen alcon i figli, Santiago eMarì,alc’ècon sua figlia. Questo fine settimana Belen ha trascorso due giorni bellissimi con Stefano De Martino e Santiago; è raro che siano solo in tre, ma ogni tanto qualche giorno da dedicare solo al primogenito è importante. La rivista Chi becca infatticon la sua bambina, la bellissima. In genere padre e figlia restano ben distanti da occhi indiscreti ma adesso è arrivato il caldo e la passeggiata ala Milano non può mancare.è un papà perfetto, ha messoal primo posto, prima di tutti, ed è anche per lei se ...

Advertising

occhio_notizie : Antonino Spinalbese, nuova vita: “Vivo in ciabatte”, poi spunta la nuova fidanzata #antoninospinalbese… - MonicaLibero1 : RT @fanpage: Antonino Spinalbese immortalato con la piccola Luna Marì in un parco di Milano, fa di tutto per essere un papà modello, lascia… - fanpage : Antonino Spinalbese immortalato con la piccola Luna Marì in un parco di Milano, fa di tutto per essere un papà mode… - zazoomblog : Antonino Spinalbese e lamore per la figlia Luna Mari - #Antonino #Spinalbese #lamore #figlia - rtl1025 : ??? Torna in radiovisione a Trends & Celebrities l'ex #hairstylist di cui tutti parlano. E in diretta arriva una sor… -