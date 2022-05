Addio alla fusione con FI, Salvini ammette: «Si collabora ma non vedo partiti unici né opa ostili» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Addio fusione con Forza Italia. Addio partitone unico per sbarrare il passo a Fratelli d’Italia. Matteo Salvini non lo dice pubblicamente. Ma i fatti e le sue parole ‘soppesate’ fanno ben capire che quel progetto è archiviato. Morto prima ancora di nascere. “La collaborazione con Forza Italia e con altri movimenti di centrodestra per la Lega è fondamentale. Non vedo partiti unici. Offerte ostili o altro. La collaborazione è fondamentale”. Così il leader del Carroccio a Napoli per i 130 anni del quotidiano Il Mattino. Salvini: non vedo partiti unici né offerte ostili Reduce dal salotto di Bruno Vespa, a Napoli Salvini ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022)con Forza Italia.partitone unico per sbarrare il passo a Fratelli d’Italia. Matteonon lo dice pubblicamente. Ma i fatti e le sue parole ‘soppesate’ fanno ben capire che quel progetto è archiviato. Morto prima ancora di nascere. “Lazione con Forza Italia e con altri movimenti di centrodestra per la Lega è fondamentale. Non. Offerteo altro. Lazione è fondamentale”. Così il leader del Carroccio a Napoli per i 130 anni del quotidiano Il Mattino.: nonné offerteReduce dal salotto di Bruno Vespa, a Napoli...

