Gli eventi datati 25 maggio Nel campionato 1977-'78, quello del L.R. Vicenza secondo classificato, disputò ventinove gare segnando tre reti il difensore Valeriano Prestanti, alla penultima stagione in Veneto. Quattro annate totali in biancorosso. Aveva esordito in A il 17 marzo 1974 con la maglia della Fiorentina. Ottantanove presenze nella massima Serie e 123 nel torneo cadetto: è nato il 25 maggio 1952, esattamente trent'anni prima di Giandomenico Mesto, ricordato soprattutto per l'incredibile salvezza con la Reggina (partita con 11 punti di penalizzazione) del 2007. E venticinque anni fa Ciccio Baiano, Roberto Policano e Paul Ince disputavano l'ultima partita in Serie A. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

