WWE2K22: Tentativi in corso per aggiungere Cody Rhodes in un prossimo DLC (Di martedì 24 maggio 2022) Lo scorso 8 marzo è stato lanciato il nuovo capitolo del gioco targato WWE, WWE2K22 che grazie a delle modifiche nello stesso gameplay e anche a livello grafico ha registrato un miglioramento rispetto ai precedenti capitoli e soprattutto è stato un enorme passo in avanti rispetto al disastroso gioco precedente ovvero WWE2K20. Si vuole avere Cody nel gioco Il gioco è uscito da ormai due mesi e nel frattempo alla versione originale sono stati aggiunti due DLC che hanno aggiunto nuovi wrestler al roster originale del gioco, che tra l'altro presenta anche diverse superstar recentemente licenziate dalla compagnia. Uno dei personaggi che però non compare e difficilmente potrà farlo è Cody Rhodes che è tornato direttamente a WrestleMania 38, un mese dopo l'uscita del gioco. L'obbiettivo della WWE ...

