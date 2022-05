Una call to action per il docufilm “Pooh – Nell’Anima” (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – “Può una canzone cambiarti la vita?” è la domanda rivolta a tutti i fan dei Pooh con l’invito a realizzare video per raccontare i ricordi legati ad una canzone particolarmente importante per loro. Una vera e propria call to action per raccogliere volti, voci e racconti che diventeranno protagonisti del nuovo docufilm “Pooh – Nell’Anima” prodotto da One More Pictures con Rai Documentari e dedicato alla storica band. L’intento del progetto ha tra gli obiettivi quello di far conoscere alle nuove generazioni quel modo di scrivere e sentire la musica molto più vicina a quella moderna di quanto si possa pensare. Appuntamento giovedì 26 maggio alle ore 15 presso l’Italian Pavilion (Hotel Majestic Barriere – Salon Marta – 10 Boulevard de la Croisette a Cannes) per la conferenza stampa ... Leggi su lopinionista (Di martedì 24 maggio 2022) ROMA – “Può una canzone cambiarti la vita?” è la domanda rivolta a tutti i fan deicon l’invito a realizzare video per raccontare i ricordi legati ad una canzone particolarmente importante per loro. Una vera e propriatoper raccogliere volti, voci e racconti che diventeranno protagonisti del nuovo” prodotto da One More Pictures con Rai Documentari e dedicato alla storica band. L’intento del progetto ha tra gli obiettivi quello di far conoscere alle nuove generazioni quel modo di scrivere e sentire la musica molto più vicina a quella moderna di quanto si possa pensare. Appuntamento giovedì 26 maggio alle ore 15 presso l’Italian Pavilion (Hotel Majestic Barriere – Salon Marta – 10 Boulevard de la Croisette a Cannes) per la conferenza stampa ...

