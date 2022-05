Ultime Notizie – Usa | sparatoria in scuola elementare Texas | un arresto

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 24 maggio 2022)in unadel. A dare l’allarme la stessa direzione scolastica della Robb Elementary. Poco dopo le 13 ora locale il dipartimento di polizia di Uvalde ha segnalato che ”l’uomo che ha sparato è ora in custodia della polizia”. La polizia ha affermato in un post su Facebook che c’era una grande presenza di polizia e ha chiesto alla popolazione di evitare la zona. Gli studenti sono stati portati alla Uvalde High School per incontrare i genitori, secondo la polizia e il distretto scolastico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione