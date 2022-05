le Iene, Alberto Stasi: “Io innocente, finito in carcere sulla base di test che non distinguevano il sangue da una barbabietola” (Di martedì 24 maggio 2022) “Alla sera quando mi corico io non ho nulla da rimproverarmi”: Alberto Stasi parla con Le Iene dal carcere milanese di Bollate dove sta scontando una condanna a sedici anni per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, uccisa a 26 anni, il 13 agosto 2007, nella sua villetta di Garlasco, in provincia di Pavia. Una condanna arrivata dopo una lunga sequela di processi. Inizialmente assolto in primo grado e in appello, la Cassazione annullò la sentenza e poi in un nuovo processo d’appello fu condannato a 16 anni (con lo sconto per il rito abbreviato), decisione infine confermata dalla Suprema Corte nel 2015. “Quando mi chiedono se ho ucciso io Chiara, penso che non sanno di cosa stanno parlando – dice Stasi nella lunga intervista che andrà in onda questa sera su Italia 1 -. Nell’immaginario comune un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “Alla sera quando mi corico io non ho nulla da rimproverarmi”:parla con Ledalmilanese di Bollate dove sta scontando una condanna a sedici anni per l’omicidio della sua fidanzata Chiara Poggi, uccisa a 26 anni, il 13 agosto 2007, nella sua villetta di Garlasco, in provincia di Pavia. Una condanna arrivata dopo una lunga sequela di processi. Inizialmente assolto in primo grado e in appello, la Cassazione annullò la sentenza e poi in un nuovo processo d’appello fu condannato a 16 anni (con lo sconto per il rito abbreviato), decisione infine confermata dalla Suprema Corte nel 2015. “Quando mi chiedono se ho ucciso io Chiara, penso che non sanno di cosa stanno parlando – dicenella lunga intervista che andrà in onda questa sera su Italia 1 -. Nell’immaginario comune un ...

