Jeep Grand Cherokee 4xe - Svelata la gamma della Suv plug-in: tutti gli allestimenti e gli optional (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l'anteprima della Exclusive Launch Editiod, sold out in poche settimane, la Jeep presenta la gamma completa della Grand Cherokee. L'unica motorizzazione disponibile rimane quella plug-in hybrid 4xe, ma è adesso possibile ordinare le versioni Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve: le consegne sono previste a partire dal mese di ottobre. 380 CV plug-in hybrid. La quinta generazione della Grand Cherokee è spinta da un powertrain plug-in hybrid da 380 CV e 637 Nm, capace di percorrere fino a 51 km con le sole batterie da 17 kWh. Il motore endotermico 2.0 turbo da 272 CV è accoppiato al cambio automatico Torqueflite a otto marce con riduttore, al quale è integrato anche il ... Leggi su quattroruote (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l'anteprimaExclusive Launch Editiod, sold out in poche settimane, lapresenta lacompleta. L'unica motorizzazione disponibile rimane quella-in hybrid 4xe, ma è adesso possibile ordinare le versioni Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve: le consegne sono previste a partire dal mese di ottobre. 380 CV-in hybrid. La quinta generazioneè spinta da un powertrain-in hybrid da 380 CV e 637 Nm, capace di percorrere fino a 51 km con le sole batterie da 17 kWh. Il motore endotermico 2.0 turbo da 272 CV è accoppiato al cambio automatico Torqueflite a otto marce con riduttore, al quale è integrato anche il ...

