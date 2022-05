“Io, mia figlia down e quel bambino in spiaggia che la definisce brutta e malata”: il racconto di Luca Trapanese (Di martedì 24 maggio 2022) “È brutta e malata, me l’ha detto mia mamma”. Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, si trovava al mare con sua figlia Alba quando un bimbo, avvicinatosi a loro per giocare, ha rivolto queste terribili parole alla piccola, affetta da sindrome di down. La storia di Alba e del suo super papà è ben nota: Trapanese ha adottato la bimba nel 2017 dopo che lei era stata rifiutata da ben sette famiglie diverse per via della sua condizione. Trapanese, che ha raccontato la vicenda in un post su Facebook, ha spiegato che stava giocando sulle giostre con Alba quando “si è avvicinato un bimbo e ha cominciato a stare con noi. A giocare con noi. Poi all’improvviso e anche con una certa naturalezza mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “È, me l’ha detto mia mamma”., assessore al Welfare del Comune di Napoli, si trovava al mare con suaAlba quando un bimbo, avvicinatosi a loro per giocare, ha rivolto queste terribili parole alla piccola, affetta da sindrome di. La storia di Alba e del suo super papà è ben nota:ha adottato la bimba nel 2017 dopo che lei era stata rifiutata da ben sette famiglie diverse per via della sua condizione., che ha raccontato la vicenda in un post su Facebook, ha spiegato che stava giocando sulle giostre con Alba quando “si è avvicinato un bimbo e ha cominciato a stare con noi. A giocare con noi. Poi all’improvviso e anche con una certa naturalezza mi ha detto che secondo la sua mamma Alba è ...

