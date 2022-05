Harry Styles fa il botto | quante copie venderà con il nuovo album Harry’s House

(Di martedì 24 maggio 2022) La scorsa settimanaha pubblicato il suo terzodi inediti ‘’s‘. As It Was, il singolo che ha fatto da traino al disco è andato molto bene in classifica e pare che lo stesso successo lo avrà anche l’. Secondo l’affidabile Hits Daily Double’sal debutto in USAtra le 450 e le 500.000(in UK dovrebbe arrivare a quota 70/80.000). Numeri davvero straordinari se paragonati a quelli di quasi tutti i suoi colleghi. Da anni ormai ci emozioniamo quando una popstar sforna un disco che al debutto supera le 100.000, quindi qui c’è solo da fare un applauso ad. In realtànon è ...

Advertising

TIM_music : ? Il lunedì è più magico con una ??5 così strepitosa! Ecco le nuove uscite più ascoltate su #TIMMUSIC nel weekend ??… - team_world : Si può fotografare un’emozione? Sì. E te lo dimostriamo con questi scatti realizzati durante il pre-ascolto del nu… - MarcoMoriniTW : Dalle ore 21.00 di questa sera 35 store italiani apriranno le loro porte per #harryshouse Aperture notturne con ta… - micmanigrassi88 : RT @TIM_music: ? Il lunedì è più magico con una ??5 così strepitosa! Ecco le nuove uscite più ascoltate su #TIMMUSIC nel weekend ??@AmorosoOF… - __apau__ : @Harry_Styles pagame la terapia -

Mick Jagger non ci sta più: i continui confronti tra lui e la nuova leva del pop rock, il collega, stanno stretti alla leggendaria voce dei Rolling Stones. Il suo quindi finto 'erede' avrebbe solo una 'somiglianza superficiale con il mio io più giovane", ha dichiarato Jagger durante ...'s House dopo gli One Direction molto più che un "one hit wonder" Anche quest'anno una line up ricercata ed eclettica, degna delle migliori rassegne internazionali, un condensato ...(…) E quando ho iniziato a scrivere il disco, ho capito che non si trattava di un luogo geografico. Ecco l’audio, il testo e la traduzione del brano. Harry Styles ha rivelato, durante l’intervista “Za ...Cinema è una delle tracce che compongono il terzo album di Harry Styles, intitolato Harry’s House, in uscita oggi, venerdì 20 maggio. (Cinema). Cinema. Hai, hai. Io porto il pop, tu pop. Hai, hai… Leg ...