Fedez: “Mi sto allenando per tornare sul palco ma tra il pubblico ci saranno anche i miei chirurghi. J-Ax? Il primo a sapere del tumore dopo la mia famiglia” (Di martedì 24 maggio 2022) “L’operazione è andata bene, il tumore è stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato”. In un’intervista al Corriere della Sera, Fedez è tornato a parlare del tumore al pancreas che gli è stato asportato lo scorso marzo spiegando come ora si stia allenando per tornare sul palco: l’appuntamento è per il prossimo 28 giugno in piazza Duomo a Milano con il Love Mi, il concerto gratuito a scopo di beneficenza che sta organizzando con l’amico ritrovato J-Ax. “L’idea era collegare questo evento a un mio tour estivo – ha spiegato il cantante -. Purtroppo, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “L’operazione è andata bene, ilè stato preso in tempo e al 90% va tutto bene. Mi sono stati rimossi cistifellea, duodeno, una parte di pancreas e di intestino. Dall’esame istologico si è visto che non ci sono micro metastasi, motivo per cui non ho dovuto fare chemioterapia. Sono molto fortunato”. In un’intervista al Corriere della Sera,è tornato a parlare delal pancreas che gli è stato asportato lo scorso marzo spiegando come ora si stiapersul: l’appuntamento è per il prossimo 28 giugno in piazza Duomo a Milano con il Love Mi, il concerto gratuito a scopo di beneficenza che sta organizzando con l’amico ritrovato J-Ax. “L’idea era collegare questo evento a un mio tour estivo – ha spiegato il cantante -. Purtroppo,...

