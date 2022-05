“Elvis”, il dio del rock ‘n’ roll anima Cannes 2022, anche grazie ai Maneskin (Di martedì 24 maggio 2022) L’attesa è ormai giunta al termine: domani arriverà a Cannes l’attesissimo Elvis. Il film segnerà inoltre il debutto dei Maneskin sulla Croisette. La rock band nostrana è stata infatti contattata dal regista Baz Luhrmann per interpretare If I Can Dream, brano registrato da Presley nel 1968. Il 75° Festival di Cannes balla a ritmo di rock ‘n’ roll. Lo fa grazie ad Austin Butler, protagonista dell’attesissimo Elvis, ma anche grazie ai Maneskin. La band romana ha difatti interpretato il brano If I Can Dream, che va ad impreziosire la pellicola nella quale figura anche il due volte Premio Oscar Tom Hanks. Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) L’attesa è ormai giunta al termine: domani arriverà al’attesissimo. Il film segnerà inoltre il debutto deisulla Croisette. Laband nostrana è stata infatti contattata dal regista Baz Luhrmann per interpretare If I Can Dream, brano registrato da Presley nel 1968. Il 75° Festival diballa a ritmo di‘n’. Lo faad Austin Butler, protagonista dell’attesissimo, maai. La band romana ha difatti interpretato il brano If I Can Dream, che va ad impreziosire la pellicola nella quale figurail due volte Premio Oscar Tom Hanks. Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Angelis ed Ethan Torchio ...

