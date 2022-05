Bruce Springsteen torna in Italia con tre date live nel 2023 (Di martedì 24 maggio 2022) Bruce Springsteen and The E Street Band si esibiranno in Italia in tre date live: giovedì 18 maggio 2023 al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il 2023 vedrà il ritorno on the road con una serie di date – ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Tutti i dettagli del nuovo tour di Bruce Springsteen e dei suoi ultimi progetti Le date del tour del 2023 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022)and The E Street Band si esibiranno inin tre: giovedì 18 maggioal Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggioal Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglioal Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza. Ilvedrà il ritorno on the road con una serie di– ancora da svelare – nei palazzetti americani, seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Tutti i dettagli del nuovo tour die dei suoi ultimi progetti Ledel tour del...

Advertising

ilpost : Bruce Springsteen tornerà in tour in Italia nel 2023 per tre concerti: a Ferrara, Roma e Monza - RSInews : Bruce Springsteen torna in Svizzera - Concerto a Zurigo in giugno, sarà il primo dopo sei anni… - adorvehim : I biglietti di Bruce Springsteen costeranno una fortuna ma ci devo assolutamente portare mio padre a Monza - GianniAllocco : RT @Radio1Rai: ??Bruce @springsteen torna in Italia nel 2023 con i concerti di Ferrara (18/05), Roma (21/05) e Monza (25/07). 'Dopo 6 anni,… - SMSNEWSOFFICIAL : Bruce @springsteen and #TheEStreetBand : tre concerti in Italia nel 2023 -