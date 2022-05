Autostrade A24-A25 | SdP | stop concessione perchè non si può lavorare così

(Di martedì 24 maggio 2022) L'Aquila - "Non si poteva che prendere atto di una situazione che va avanti dal 2012, c'era necessità di uscire da uno stallo, denunciato più volte nel corso di questi anni, su questioni importanti che richiamano responsabilità ed obblighi precisi, prima tra tutti la messa in sicurezza sismica di ponti di viadotti, la incolumità degli automobilisti alla luce delle giornaliere invasioni della fauna selvatica in autostrada e la questione delle tariffe".fonti di Strada dei Parchi, concessionaria dellelaziali ed abruzzesi A24 e A25 in cui vertici nei giorni scorsi hanno inviato una lettera ufficiale al governo nazionale per la cessazione anticipata del contratto di gestione, stipulato nel 2000 dopo la fine della gestione pubblica di Anas e in scadenza del 2030 con la richiesta di indennizzo di 2,4 miliardi di euro. Sempre stando a fonti ...

Anche il Mims, informalmente, nei mesi scorsi alla luce del piano di statalizzazione delle/A25 fino al 2000 a gestione Anas), aveva manifestato la volontà di revoca anticipata in ...Sebbene non ci siano ancora state conferme dai diretti interessati, il gruppo Toto sarebbe davvero intenzionato a cessare in anticipo il contratto di gestione dellee A25. I motivi sono contenuti in una lettera inviata nei giorni scorsi dalla concessionaria Strada dei Parchi ai Ministeri delle infrastrutture e dell'economia, come riporta Il Sole 24 ...Cronaca nera L'Aquila - 24/05/2022 09:26 - "Non si poteva che prendere atto di una situazione che va avanti dal 2012, c'era necessità di uscire da uno stallo, denunciato più volte nel ...Strada dei Parchi, Gruppo Toto, in rotta di collisione con Ministeri e Governo per lavori di manutenzione e messa in sicurezza sismica della A24/A25, invia una lettera dicendo di avviare le procedure ...