ASCOLTI TV 23 MAGGIO 2022: LETIZIA BATTAGLIA (18,3%), ISOLA (18,9%), REPORT, MADE IN SUD, MATANO VS D’URSO, CLERICI (18,1%) (Di martedì 24 maggio 2022) ASCOLTI TV 23 MAGGIO 2022 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 678 14.70Tg1 – xUnoMattina – xLa Memoria di Tutti – xStorie Italiane (11.40) – 795 13.30È Sempre Mezzogiorno – 1765 18.10Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1779 17.00Paradiso delle Signore (R) – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xLETIZIA BATTAGLIA – 3285 18.30 x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xISOLA dei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xISOLA dei ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 24 maggio 2022)TV 23· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – xPT – x 24 – xPT – x Tg1 Speciale – 678 14.70Tg1 – xUnoMattina – xLa Memoria di Tutti – xStorie Italiane (11.40) – 795 13.30È Sempre Mezzogiorno – 1765 18.10Tg1 – xOggi è un Altro Giorno – 1779 17.00Paradiso delle Signore (R) – xTg1 – xTg1 Economia – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– 3285 18.30 x x xVia delle Storie + S’è Fatta Notte – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUeD – xdei Famosi – xBrave and Beautiful – xPres. P5 – xPomeriggio 5 – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xStriscia la Notizia – xdei ...

Advertising

Mattiabuonocore : Ascolti TV | Solo per Passione (3,28 mln - 18.3%) batte L'Isola (2,38 mln - 18.9%) - fabiofabbretti : #SoloPerPassione cresce alla seconda (3,3 milioni - 18.3% di share), quanto basta per superare un'#Isola ormai col… - zazoomblog : Ascolti TV 23 maggio 2022 Social Auditel lunedì sera: L’Isola dei Famosi o Solo per Passione - #Ascolti #maggio… - CorriereCitta : Ascolti tv lunedì 23 maggio 2022: Made in Sud, Report, Fast & Furious, L’Isola dei Famosi, Giovanni Falcone, dati a… - andreastoolbox : #Ascolti del 22 maggio: “Solo per passione” e “Che tempo che fa” -