Aggressione a cittadino egiziano | arrestati due fratelli

Roma – La Polizia di Stato, a seguito di approfondite e tempestive indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di 2 fratelli gravemente indiziati di essere gli autori dell'Aggressione avvenuta nella serata del 17 aprile in Via Flavia Demetria. Questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma, coadiuvati dai colleghi del commissariato Romanina, hanno eseguito un'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei germani classe 2001 e 2003. I due sono gravemente indiziati di essere gli autori dell'Aggressione avvenuta nella serata dello scorso ...

