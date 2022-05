VIDEO | ETO’O NON HA DUBBI: “È UN GRANDISSIMO GIOCATORE!” (Di lunedì 23 maggio 2022) Samuel ETO’O, intervenuto ai nostri microfoni in zona mista prima dell’Integration Heroes Match di Milano, ha parlato della stagione dell’Inter e del momento della Serie A. L’ex nerazzurro ha anche parlato di un nuovo acquisto dell’Inter e di come.secondo lui possa diventare molto importante nel nostro campionato. #SerieA #Etoo #Inter #samueletoo Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Samuel, intervenuto ai nostri microfoni in zona mista prima dell’Integration Heroes Match di Milano, ha parlato della stagione dell’Inter e del momento della Serie A. L’ex nerazzurro ha anche parlato di un nuovo acquisto dell’Inter e di come.secondo lui possa diventare molto importante nel nostro campionato. #SerieA #Etoo #Inter #samueletoo

