Traffico Roma del 23-05-2022 ore 10:00 (Di lunedì 23 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda per Traffico sul tratto Urbano della A24 via di Tor Cervara e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni code sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale est incolonnamenti in centro tra via di San Gregorio Piazza del Colosseo verso via Labicana segnalato anche un incidente code per incidente anche in via di Boccea altezza incrocio con via Mattia Battistini nuovi lavori da questa mattina in Viale Ronchi gli interventi comportano la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda persul tratto Urbano della A24 via di Tor Cervara e la tangenziale est trafficata la stessa tangenziale con code tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni code sulla via Flaminia tra il raccordo e via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra via di Villa Spada e la tangenziale est incolonnamenti in centro tra via di San Gregorio Piazza del Colosseo verso via Labicana segnalato anche un incidente code per incidente anche in via di Boccea altezza incrocio con via Mattia Battistini nuovi lavori da questa mattina in Viale Ronchi gli interventi comportano la ...

