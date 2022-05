Advertising

borghi_claudio : Ecco, dietro i numeri dell'eccesso di mortalità 2001 tra gli under 40 ci sono storie tragiche come questa. Morta d… - NicolaPorro : Morta dopo il #vaccino, una vicenda drammatica. Cosa ne pensate? - MediasetTgcom24 : Genova, morta a 32 anni dopo una dose di AstraZeneca: il rimborso ai parenti è di 77mila euro #AstraZeneca… - TarantiniTime : Morta dopo 3 operazioni. Asl di Taranto condannata a maxi-risarcimento di 1.250.000 euro - Io_Circe : RT @_Barbara_04: La sera in cui è morta mia madre, dopo aver espletato le dolorose formalità e incombenze, sono tornata a casa, e nonostant… -

il Resto del Carlino

Entrambi i gruppi sarebbero usciti poco prima da una discoteca della zona ed il giovane guidatore stava verosimilmente tornando a casaaver accompagnato alcuni amici: proveniente da via Barana, ...Una donna di 31 anni di Vico Equense èstamattina, investita da un camion, mentre camminava a piedi. L'incidente è avvenuto a Sant'... sangue sull'asfalto: morto motociclista di 30 anni... Irene Montruccoli morta a 21 anni dopo un malore Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo si trovava in una struttura di accoglienza per i profughi Invece, l’ultimo barlume di speranza non si è ancora spento per un bambino di 2 anni che ...Tragedia a Modena oggi, lunedì 23 maggio. Una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta dal balcone di casa, in via ...