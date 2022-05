Lo scudetto del Milan e l'onda di Leao (Di lunedì 23 maggio 2022) Quello che in Rafael Alexandre da Conceição Leão, per brevità e semplicità chiamato Leao, non è cambiato, dal primo agosto del 2019 a oggi, è lo sguardo. Quegli occhi che seguono chissà quale filo sospeso che vede solo lui, che sembrano voler dire, e con chiarezza, dai ragazzi è soltanto un gioco, mica una cosa seria. Quelli che domenica sera festeggiavano lo scudetto, il diciannovesimo del Milan, erano rimasti gli stessi che guardavano i suoi compagni, e lo stadio tutto, il Friuli, al suo debutto con la maglia del Diavolo, il 25 agosto 2019. Gli stessi che sfuggivano ai mugugni di San Siro, il 29 settembre dello stesso anno, dopo aver segnato il primo gol in rossonero. Tanto bello quanto inutile. Il Milan guidato da Marco Giampaolo era stato preso a pallonate da Federico Chiesa e Frank Ribery: finì 1-3 quel ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 23 maggio 2022) Quello che in Rafael Alexandre da Conceição Leão, per brevità e semplicità chiamato, non è cambiato, dal primo agosto del 2019 a oggi, è lo sguardo. Quegli occhi che seguono chissà quale filo sospeso che vede solo lui, che sembrano voler dire, e con chiarezza, dai ragazzi è soltanto un gioco, mica una cosa seria. Quelli che domenica sera festeggiavano lo, il diciannovesimo del, erano rimasti gli stessi che guardavano i suoi compagni, e lo stadio tutto, il Friuli, al suo debutto con la maglia del Diavolo, il 25 agosto 2019. Gli stessi che sfuggivano ai mugugni di San Siro, il 29 settembre dello stesso anno, dopo aver segnato il primo gol in rossonero. Tanto bello quanto inutile. Ilguidato da Marco Giampaolo era stato preso a pallonate da Federico Chiesa e Frank Ribery: finì 1-3 quel ...

