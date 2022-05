Gualtieri: sì a gestione integrata Fori Imperiali (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – “Passare la proprietà del Colosseo a Roma? Appare complesso, altro è invece lavorare con il ministero della Cultura per una gestione integrata dell’area dei Fori, abbiamo avviato un ragionamento sull’area archeologica centrale e c’è una collaborazione positiva con il ministero su questo”. Così il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, nel corso di un’audizione alla commissione Roma Capitale e Statuto, in merito al nuovo ordinamento di Roma Capitale, commentando una proposta di Fdi. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma – “Passare la proprietà del Colosseo a Roma? Appare complesso, altro è invece lavorare con il ministero della Cultura per unadell’area dei, abbiamo avviato un ragionamento sull’area archeologica centrale e c’è una collaborazione positiva con il ministero su questo”. Così il sindaco della Capitale, Roberto, nel corso di un’audizione alla commissione Roma Capitale e Statuto, in merito al nuovo ordinamento di Roma Capitale, commentando una proposta di Fdi. (Agenzia Dire)

