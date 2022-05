Grande Fratello Vip | nota conduttrice punge i concorrenti | di chi si tratta?

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 maggio 2022) In un’intervista al settimanale Intimità, unaRai ha punzecchiato i colleghi che decidono di partecipare ai reality show come ad esempio ilVip. La stoccata alVip Anna Falchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità. Tra i vari argomentiti dallade I Fatti Vostri, la diretta interessata ha rivelato anche cosa pensa del capitolo “reality show”. Scendendo nel dettaglio, il giornalista ha chiesto ad Anna Falchi se lei avrebbe lasciato la famiglia per molti mesi per andare in missione nello spazio come Samantha Cristoforetti. La 50enne ha elogiato l’operato dell’astronauta Cristoforetti. Al tempo stesso, però, Falchi ha lanciato una stoccata ai colleghi che partecipano ai ...