Governo | domani Draghi vede presidente macedone | mercoledì a Milano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - Il premier Marioriceverà a Palazzo Chigi ildeldella Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski.ildel Consiglio sarà a, alle 10.45 atteso al Grattacielo Pirelli per l'inaugurazione della mostra 'Antimafia Itinerante', al via in occasione del 30° anniversario della Direzione Investigativa Antimafia; alle 11 interverrà al convegno ‘Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia' all'Auditorium ‘Giorgio Gaber', Grattacielo Pirelli; infine nel pomeriggio, alle 17.15, interverrà all'evento in memoria di Alberto Alesina, all'Aula Magna dell'Università Bocconi.