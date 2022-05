Effettive le novità WhatsApp per numero partecipanti ai gruppi e contenuti da condividere

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) All’inizio del mese di maggio, insieme all’annuncio delle reazioni, sono state anticipate anche altre due importanti. Queste riguardano ilmassimo diaie il peso deicondivisi in chat. Ebbene, dal solo annuncio dei preziosi cambiamenti ora si sta passando ai fatti con l’effettiva entrata in azione delle funzioni. Il nuovo limite diaiFino a questo momento, è stato possibile aggiungere aifino ad unmassimo di 256. Non si può certo dire che l’indicazione numerica sia esigua, eppure si è sentito l’esigenza di raddoppiare questa soglia fino a 512 iscritti in una singola chat collettiva. L’intenzione ...