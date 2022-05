Brunetta assicura che si andrà avanti su catasto e balneari | anche con la fiducia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 23 maggio 2022) Sono attese in giornata le raccomandazioni di primavera all’Italia da parte della Commissione europea all’Italia, che chiederà al governo italiano di attuare il Pnrr e le riforme connesse.quelle scomode, comee fisco. Il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto dicendo di non volere lezione dall’Ue. Ma il ministro della Funzione Pubblica, Renato, di Forza Italia, in un’intervista a Repubblica va nella direzione opposta. «Menomale che c’è l’Europa, il “vincolo esterno” auspicato da Guido Carli e che per noi vuol dire Next Generation Eu», dice. «Nelle Raccomandazioni di primavera la discontinuità con il passato è evidente, con un’enfasi senza precedenti sugli investimenti pubblici. Se vogliamo crescere, non dobbiamo fare altro che attuare il Pnrr». Le scadenze cerchiate in rosso in agenda sono due. La prima è ...