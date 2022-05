Avellino | calciatore minacciato e denudato dopo una sconfitta | “Non sei degno di indossare la maglia” Arrestati tre ultras

(Di lunedì 23 maggio 2022) Bloccato,unacasalinga costata l’eliminazione dai playoff per andare in Serie B. L’accusa? “Non seidiladell’”. Una vera e propria aggressione, secondo gli uomini della Digos della città campana, quella subita da Claudiu Micovschi, 23 anni, ala sinistra della squadra irpina di nazionalità romena. E adesso sono scattati gli arresti: tre, un 22enne e due 30enni, già destinatari di Daspo, sono finiti ai domiciliari al termine delle indagini coordinate dalla procura. Del gruppo diha fatto parte anche una donna, in via di identificazione. Secondo la ricostruzione della Digos avellinese, la sera dello scorso 4 maggio,...

... sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza a incastrare tre ultrà dell', un 22enne e due 30enni, già destinatari di un daspo, ai quali oggi la polizia di Stato di, al ...Vittima della spedizione punitiva di un gruppetto di ultrà ilClaudiu Micovschi dell', giudicato indegna di indossare la maglia della società campana dopo la sconfitta interna con ...Il gruppetto minacciò il giocatore Claudiu Micovschi, dopo la sconfitta in casa contro il Foggia durante i playoff per la promozione in serie B ...Il Foggia si impose ad Avellino per 2-1 il 4 maggio ed eliminò gli irpini dai playoff. Alcuni tifosi avellinesi non si limitarono a fischiare. Andarono negli spogliatoi ed aggredirono il calciatore ...