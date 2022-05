Un ciclo di webinar di Sace e Promos per approfondire le opportunità dell’export digitale (Di domenica 22 maggio 2022) Ha preso il via la seconda edizione del ciclo di webinar dedicato alle pmi italiane che vogliono digitalizzare le proprie strategie di vendita all’estero Sace e Promos Italia lanciano il nuovo ciclo di webinar “Esportare in digitale” rivolto alle imprese italiane, in particolare pmi, che vogliono approfondire le opportunità di business e i processi digitali a supporto dell’export verso mercati strategici per il Made in Italy. Il primo appuntamento si è tenuto giovedì 12 maggio e ha avuto come focus il mercato Usa. Queste le date degli appuntamenti e i mercati che verranno trattati: 25 maggio 2022 – Singapore, 8 giugno 2022 – Brasile, 21 settembre 2022 – Cina, 4 ottobre 2022 – India, 23 novembre 2022 – ... Leggi su lombardiaeconomy (Di domenica 22 maggio 2022) Ha preso il via la seconda edizione deldidedicato alle pmi italiane che vogliono digitalizzare le proprie strategie di vendita all’esteroItalia lanciano il nuovodi“Esportare in” rivolto alle imprese italiane, in particolare pmi, che voglionoledi business e i processi digitali a supportoverso mercati strategici per il Made in Italy. Il primo appuntamento si è tenuto giovedì 12 maggio e ha avuto come focus il mercato Usa. Queste le date degli appuntamenti e i mercati che verranno trattati: 25 maggio 2022 – Singapore, 8 giugno 2022 – Brasile, 21 settembre 2022 – Cina, 4 ottobre 2022 – India, 23 novembre 2022 – ...

