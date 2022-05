Timmermans: 'Putin più debole dall'inizio della guerra, in Russia le cose stanno cambiando ma...' (Di domenica 22 maggio 2022) Vero o una illusione occidentale? Il presidente russo Vladimir Putin "è più debole di prima" dell'inizio dell'invasione dell' Ucraina , perché in Russia le cose "stanno cambiando", come si vede anche ... Leggi su globalist (Di domenica 22 maggio 2022) Vero o una illusione occidentale? Il presidente russo Vladimir"è piùdi prima" dell'dell'invasione dell' Ucraina , perché inle", come si vede anche ...

