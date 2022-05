Sassuolo, Magnanelli: «Il Milan si gioca tanto ma noi vogliamo vincere» (Di domenica 22 maggio 2022) Magnanelli: «Il Milan merita di stare lì, ma noi onoreremo il campionato». Le parole del centrocampista del Sassuolo Francesco Magnanelli ha parlato a DAZN prima di Sassuolo-Milan. PARTITA – «Mi ricordo il 4-3, c’è stato Berardi protagonista. Oggi è una giornata diversa, il Milan si gioca tantissimo. Noi per sportività e onorare il campionato cercheremo di metterli in difficoltà. Sappiamo che meritano di essere lì davanti ma noi ci proveremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022): «Ilmerita di stare lì, ma noi onoreremo il campionato». Le parole del centrocampista delFrancescoha parlato a DAZN prima di. PARTITA – «Mi ricordo il 4-3, c’è stato Berardi protagonista. Oggi è una giornata diversa, ilsitantissimo. Noi per sportività e onorare il campionato cercheremo di metterli in difficoltà. Sappiamo che meritano di essere lì davanti ma noi ci proveremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

