Salernitana, Sabatini: «Ero pronto a mettermi in discussione. Il calcio per me è vita» (Di domenica 22 maggio 2022) Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato al termine della salvezza ai microfoni di DAZN Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha parlato al termine della salvezza ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: SALVEZZA – «Questa salvezza la metto al primo posto tra le mie migliori performance. Questa cosa mi spinge ancor di più ad andare avanti. Ero già pronto a mettermi in discussione, ma il risultato di Venezia mi ha fatto cambiare idea subito» Salernitana – «Gruppo forte, coeso e riuscivano a capirsi l’uno con l’altro, quando ho visto questa cosa e il lavoro dell’allenatore ho iniziato a crederci fino alla fine. Omaggio alla città di Salerno, ai ragazzi, al presidente. Io sono un uomo che crede ma non alla ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 maggio 2022) Walter, direttore sportivo della, ha parlato al termine della salvezza ai microfoni di DAZN Walter, direttore sportivo della, ha parlato al termine della salvezza ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: SALVEZZA – «Questa salvezza la metto al primo posto tra le mie migliori performance. Questa cosa mi spinge ancor di più ad andare avanti. Ero giàin, ma il risultato di Venezia mi ha fatto cambiare idea subito»– «Gruppo forte, coeso e riuscivano a capirsi l’uno con l’altro, quando ho visto questa cosa e il lavoro dell’allenatore ho iniziato a crederci fino alla fine. Omaggio alla città di Salerno, ai ragazzi, al presidente. Io sono un uomo che crede ma non alla ...

Advertising

DAZN_IT : Walter Sabatini e la sua impresa più grande ?? #Salernitana #DAZN - sportface2016 : #Salernitana, #Sabatini: 'Questa salvezza è il mio miglior successo in carriera' - filippoASR1927 : RT @asrsupporter: Al termine del girone d’andata la Salernitana aveva OTTO punti. Nicola e anche Sabatini hanno fatto un miracolo. - sa_ambro : RT @LeonettiFrank: L'impresa sportiva pazzesca di Nicola e della sua Salernitana ha del miracoloso...squadra data per spacciata mesi fa, no… - fioranialex : #SALERNITANA RESTA IN A! #SABATINI CONFERMEREI #NICOLA! IL #CAGLIARI VA IN B... -