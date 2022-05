Non solo le api sono in pericolo: oltre il 40% degli insetti impollinatori è a rischio estinzione (Di domenica 22 maggio 2022) Si fa un gran parlare di pesticidi, ultimamente, perché non solo le api sono in pericolo! A rischio estinzione risultano anche altri insetti impollinatori. Dalla loro laboriosità dipende l’agricoltura dell’interno pianeta, quindi, di riflesso anche la nostra sopravvivenza. Tutelarli deve diventare una priorità! A minacciare la loro riproduzione oltre ai diserbanti e gli insetticida, anche le variazioni climatiche dovute all’inquinamento. Si è valutato che il numero di specie che contribuiscono alla riproduzione di fiori e pianti si aggira intorno alle 20.000 varietà tra farfalle, coleotteri, falene, api e vespe. Laboriose come sono, queste creature garantiscono circa l’80% della riproduzione di frutta e verdure. Ma il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 22 maggio 2022) Si fa un gran parlare di pesticidi, ultimamente, perché nonle apiin! Arisultano anche altri. Dalla loro laboriosità dipende l’agricoltura dell’interno pianeta, quindi, di riflesso anche la nostra sopravvivenza. Tutelarli deve diventare una priorità! A minacciare la loro riproduzioneai diserbanti e glicida, anche le variazioni climatiche dovute all’inquinamento. Si è valutato che il numero di specie che contribuiscono alla riproduzione di fiori e pianti si aggira intorno alle 20.000 varietà tra farfalle, coleotteri, falene, api e vespe. Laboriose come, queste creature garantiscono circa l’80% della riproduzione di frutta e verdure. Ma il ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Mbappé avrà un bonus alla firma tale che non riuscirà a contare i soldi: 130-140-150 milioni, magari il doppio… - Mov5Stelle : Se per affermare il proprio impegno per l'Europa bastasse soltanto dire 'Sono fedele all'Europa' il risultato sareb… - AlfredoPedulla : L’ultimo contatto #Pogba-#PSG risale alla prima settimana di maggio. Il #Polpo ha detto che non avrebbe più aspetta… - scoppiodistelle : Devo lamentarmi È possibile fare un vestito che non abbia le coppe della stessa taglia? Ho appena visto un vestito… - JF121971 : @onordelvero2 Buona domenica e solo GOOD VIBES a tutti anche se io non sto attraversando un periodo felice ...grazi… -