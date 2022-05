Milan, Ibrahimovic: “Io il pilota di questa squadra. Futuro? Vedremo. Dedico scudetto a Raiola” (Di domenica 22 maggio 2022) “In questi giorni dirò tutto quel che mi è successo, la storia è incredibile, ho sofferto tanto per questo trofeo e ho avuto tanti problemi fisici. Ho fatto di tutto per aiutare anche fuori dal campo, la squadra è stata molto disponibile, aspettava un pilota, sono arrivato, io ho fatto il pilota e abbiamo vinto. Futuro? Prima devo fare le cose per stare bene. Ultima partita? Dipende, da cosa succede, vediamo se mi opero”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic dopo la vittoria dello scudetto col Milan. Lo svedese non ha dubbi: “È lo scudetto che mi dà più soddisfazioni. Ho promesso di riportare il Milan al top, in tanti hanno riso e invece eccomi qua come campione”. E ancora: “Dal primo giorno del mio arrivo era un Milan, ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “In questi giorni dirò tutto quel che mi è successo, la storia è incredibile, ho sofferto tanto per questo trofeo e ho avuto tanti problemi fisici. Ho fatto di tutto per aiutare anche fuori dal campo, laè stata molto disponibile, aspettava un, sono arrivato, io ho fatto ile abbiamo vinto.? Prima devo fare le cose per stare bene. Ultima partita? Dipende, da cosa succede, vediamo se mi opero”. Lo ha detto Zlatandopo la vittoria dellocol. Lo svedese non ha dubbi: “È loche mi dà più soddisfazioni. Ho promesso di riportare ilal top, in tanti hanno riso e invece eccomi qua come campione”. E ancora: “Dal primo giorno del mio arrivo era un, ...

