Mertens: contatti con Sarri, può andare alla Lazio solo in un caso (Di domenica 22 maggio 2022) Settimane calde e decisive saranno quelle che attendono il Napoli e Dries Mertens. Com’è ben risaputo, il club partenopeo non eserciterà l’opzione di rinnovo annuo previsto dall’attuale accordo: troppo alto l’ingaggio attualmente percepito per essere confermato, almeno stando alla nuova politica societaria in tal senso. Tra le squadre accostate al belga, in caso di non rinnovo, è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo profilo ufficiale scrive: “Mertens, contatto con Sarri. Ma c’è precedenza e priorità alla trattativa rinnovo con il Napoli (presto incontro). Se non rinnovasse, la Lazio sarebbe tra le candidate”. #Mertens, contatto con ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 22 maggio 2022) Settimane calde e decisive saranno quelle che attendono il Napoli e Dries. Com’è ben risaputo, il club partenopeo non eserciterà l’opzione di rinnovo annuo previsto dall’attuale accordo: troppo alto l’ingaggio attualmente percepito per essere confermato, almeno standonuova politica societaria in tal senso. Tra le squadre accostate al belga, indi non rinnovo, è ladell’ex Maurizio. A confermarlo è l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che sul suo profilo ufficiale scrive: “, contatto con. Ma c’è precedenza e prioritàtrattativa rinnovo con il Napoli (presto incontro). Se non rinnovasse, lasarebbe tra le candidate”. #, contatto con ...

