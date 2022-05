Il Milan è campione d' Italia Batte il Sassuolo e conquista lo scudetto numero 19

Leggi su agi

(Di domenica 22 maggio 2022) AGI - A distanza di undici anni dall'ultima volta, ilsi lauread'cucendosi sul petto il 19della propria storia. I rossoneri dominano in casa dele s'impongono per 3-0, difendendo la prima posizione in classifica dagli ultimi disperati assalti dei cugini interisti. Al Mapei decidono i tre assist di un super Leao per la doppietta di Giroud e il sigillo di Kessiè, che meglio non avrebbe potuto immaginare l'ultima gara in rossonero prima di partire per Barcellona. È un tripudio del popoloista a Reggio Emilia, accorso in massa per spingere la squadra verso il titolo e per godersi la festa. I rossoneri partono in quinta e, dopo aver creato diverse palle gol in pochi minuti, trovano il meritato vantaggio al 17' grazie alla rete di Giroud, che ...