Gli studenti non sanno argomentare un discorso lineare, ripetono gli stessi vocaboli. Serve intervenire subito! Lettera (Di domenica 22 maggio 2022) Inviato da Mario Bocola - È di oggi una notizia veramente sconvolgente per il mondo della scuola: oltre il 50% degli studenti che frequentano il primo anno delle scuole superiori e che hanno 15 anni non sanno comprendere un semplice testo scritto, cioè hanno competenze zero in abilità di base delle lettura e della scrittura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 22 maggio 2022) Inviato da Mario Bocola - È di oggi una notizia veramente sconvolgente per il mondo della scuola: oltre il 50% degliche frequentano il primo anno delle scuole superiori e che hanno 15 anni noncomprendere un semplice testo scritto, cioè hanno competenze zero in abilità di base delle lettura e della scrittura. L'articolo .

Advertising

UniPadova : 'Vorrei raccomandare a tutti gli studenti di coltivare sempre il dubbio e lo spirito critico. Questo è quello che a… - RaiNews : Un attacco ai senatori che hanno bocciato il ddl Zan a Palazzo Madama è venuto stamane, nella cerimonia ufficiale p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'È un dramma terribile, un errore spaventoso fatto da Putin'. Lo ha detto il premier, conversand… - CNewsgroup : RT @CNewsgroup: L'onorevole Nissoli: 'No alla doppia tassazione per gli studenti italiani all'estero' (CNMNG News ????) - sabbatex : RT @la_kuzzo: La pratica a scuola si fa nei laboratori. Non nelle fabbriche. Non nelle officine. E non importa di che tipo di scuola si tra… -