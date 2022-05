Fedez e J - Ax, pace fatta dopo quattro anni: l'annuncio e l'abbraccio, ecco come è andata (Di domenica 22 maggio 2022) I fan se lo aspettavano ormai da qualche giorno, ma ecco che Fedez e J - Ax hanno fatto pace pubblicamente e postato le immagini dell' abbraccio . Il marito di Chiara Ferragni non era più nella pelle ... Leggi su leggo (Di domenica 22 maggio 2022) I fan se lo aspettavano ormai da qualche giorno, machee J - Ax hanno fattopubblicamente e postato le immagini dell'. Il marito di Chiara Ferragni non era più nella pelle ...

Advertising

pennygr4nger : RT @Syndrome_Harry: DOPO QUATTRO ANNI J-AX E FEDEZ HANNO FATTO PACE. NON CI POSSO CREDERE QUESTO 2022 HA UNA SVOLTA - Lerstappens : RT @Syndrome_Harry: DOPO QUATTRO ANNI J-AX E FEDEZ HANNO FATTO PACE. NON CI POSSO CREDERE QUESTO 2022 HA UNA SVOLTA - verolaveravero : FEDEZ E J-AX HANNO FATTO PACE SONO DI NUOVO AMICI,NON SO VOI MA ORA VADO A RISENTIRE VORREI MA NON POSTO E PIANGERE - romanticayn : RT @valentinakulo: J-ax e Fedez fanno pace dopo 4 anni e io dovrei smettere di sperare in un suo ritorno? - jemenfous_s : Ok Fedez e J Ax hanno fatto pace ma quando arriva il FESSA PESANTE TOUR da parte di @MarroneEmma & @Elodiedipa ? La… -