Tamberi è secondo a Birmingham con 2,25: 'Meglio che a Doha, ma non sono soddisfatto' (Di sabato 21 maggio 2022) Cinque centimetri in più. Non ancora la misura che cerca, ma è un passo in avanti per Gianmarco Tamberi, sulla strada che porterà ai Mondiali di Eugene (in luglio) passando per il Golden Gala Pietro ... Leggi su gazzetta (Di sabato 21 maggio 2022) Cinque centimetri in più. Non ancora la misura che cerca, ma è un passo in avanti per Gianmarco, sulla strada che porterà ai Mondiali di Eugene (in luglio) passando per il Golden Gala Pietro ...

Advertising

Gazzetta_it : Birmingham: #Tamberi secondo nell'alto con 2,25 #atletica - OggiSportNotiz2 : ???? #DiamondLeague, #Birmingham: Pronto riscatto per #Tamberi, 2° nel salto in alto dietro il canadese Lovett, e buo… - sportface2016 : #DiamondLeague, aggiornamento: nono posto negli 800 metri per Gaia #Sabbatini. Nadia #Battocletti abbandona invece… - Sport_Fair : #Tamberi si migliora E' secondo in #DiamondLeague - susydigennaro : RT @napolimagazine: Atletica, Diamond League: Tamberi secondo a Birmingham nel salto in alto -