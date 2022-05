Spalletti: “Napoli a fine ciclo, dovremo rinnovarci con giovani. Koulibaly per me è incedibile!” (Di sabato 21 maggio 2022) L’allenatore della Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di campionato di Serie A, prevista domani alle ore 12.30 contro lo Spezia. L’occasione è stata utile per affrontare vari temi. Di seguito le sue parole: Che Napoli sta venendo fuori e che prospettive sta maturando?“È una domanda alla quale diventa difficile rispondere in questo momento, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da tanti fattori, per noi ci deve essere la capità di rinnovarci perché questa squadra è un po’ a fine ciclo. Alcuni giocatori hanno il contratto in scadenza e altri hanno età avanzata. Dobbiamo saperci rinnovare restando competitivi, dobbiamo saperlo fare considerando anche un periodo di adattamento di eventuali ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) L’allenatore della, Luciano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di campionato di Serie A, prevista domani alle ore 12.30 contro lo Spezia. L’occasione è stata utile per affrontare vari temi. Di seguito le sue parole: Chesta venendo fuori e che prospettive sta maturando?“È una domanda alla quale diventa difficile rispondere in questo momento, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da tanti fattori, per noi ci deve essere la capità diperché questa squadra è un po’ a. Alcuni giocatori hanno il contratto in scadenza e altri hanno età avanzata. Dobbiamo saperci rinnovare restando competitivi, dobbiamo saperlo fare considerando anche un periodo di adattamento di eventuali ...

