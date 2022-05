“Sono una tr**a”: la confessione disarmante di Belen Rodriguez (Di sabato 21 maggio 2022) I volti noti dello spettacolo Sono ovviamente circondati dal grande affetto dei fan. Lo vediamo soprattutto sui social, dove i personaggi famosi posSono toccare con mano la stima dei loro follower, che non mancano mai di commentare i post elogiando e complimentandosi sinceramente. Tuttavia, ogni personaggio di spicco deve fare i conti anche con gli ‘haters’ e con una serie di commenti tutt’altro che positivi. Molto spesso alcuni utenti ci vanno proprio pesante, arrivando ad insultare gravemente le celebrità, spesso senza alcun motivo reale e servendosi anche di account fake. Tra le tante showgirl prese di mira dagli haters c’è anche Belen Rodriguez, che si ritrova molto spesso con insulti da parte di chi non riesce proprio a digerirla e ha una pessima considerazione di lei. Come accennato, fin troppe ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 21 maggio 2022) I volti noti dello spettacoloovviamente circondati dal grande affetto dei fan. Lo vediamo soprattutto sui social, dove i personaggi famosi postoccare con mano la stima dei loro follower, che non mancano mai di commentare i post elogiando e complimentandosi sinceramente. Tuttavia, ogni personaggio di spicco deve fare i conti anche con gli ‘haters’ e con una serie di commenti tutt’altro che positivi. Molto spesso alcuni utenti ci vanno proprio pesante, arrivando ad insultare gravemente le celebrità, spesso senza alcun motivo reale e servendosi anche di account fake. Tra le tante showgirl prese di mira dagli haters c’è anche, che si ritrova molto spesso con insulti da parte di chi non riesce proprio a digerirla e ha una pessima considerazione di lei. Come accennato, fin troppe ...

Advertising

GiovaQuez : 'Sono un grande collaboratore di Russia Unita'. Organizza manifestazione pro Putin in Italia e per magia, in un sol… - AntoVitiello : #RedBird molto vicino all'acquisto del #Milan. (anticipazione @sole24ore) #Elliott potrebbe rimanere con una quota… - FiorellaMannoia : Ieri a Parma è stata per me una serata difficile, con una voce che a tratti mi abbandonava in seguito ai postumi de… - nobaralesbicona : @megumilegumi @yujizucchina io quello in primo piano perché sono una primadonna - neuron_lost : @GrazianoMereu @StefanoPutinati @mario_guermandi Questa comunque è un'operazione speciale di defoccaccizzazione. È… -