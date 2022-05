Regolamento Pisa-Benevento: chi passa in finale? Ecco come funziona (Di sabato 21 maggio 2022) Il Regolamento di Pisa-Benevento: Ecco come funziona e chi passa in finale dei playoff di Serie B 2021/2022. I ragazzi di Caserta hanno vinto la semifinale di andata per 1-0 e saranno ospitati al Romeo Anconetani per la sfida decisiva contro la formazione di D’Angelo. In caso di parità di gol segnati al termine dei 180 minuti di gioco non si andrà ai supplementari, ma passerà la squadra meglio piazzata in regular season, ovvero i nerazzurri. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ildie chiindei playoff di Serie B 2021/2022. I ragazzi di Caserta hanno vinto la semidi andata per 1-0 e saranno ospitati al Romeo Anconetani per la sfida decisiva contro la formazione di D’Angelo. In caso di parità di gol segnati al termine dei 180 minuti di gioco non si andrà ai supplementari, ma passerà la squadra meglio piazzata in regular season, ovvero i nerazzurri. SportFace.

