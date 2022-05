'Marcia tolta per errore' E l'auto è piombata sui bimbi (Di sabato 21 maggio 2022) di Loredana Del Ninno "Avremmo dovuto sposarci a luglio, ma Tommaso non c'è più e non ci sarà nessun matrimonio". Alessia Angeloni, mamma del bimbo di 4 anni ucciso dall'auto piombata nel giardino ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) di Loredana Del Ninno "Avremmo dovuto sposarci a luglio, ma Tommaso non c'è più e non ci sarà nessun matrimonio". Alessia Angeloni, mamma del bimbo di 4 anni ucciso dall'nel giardino ...

