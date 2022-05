LIVE – F1, GP Spagna Barcellona 2022: le prove libere 3 (DIRETTA) (Di sabato 21 maggio 2022) La DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del Gran Premio di Spagna a Barcellona 2022: insieme seguiremo le FP3, della durata di un’ora, ultimo appuntamento per team e piloti per la messa a punto delle vetture in vista delle qualifiche che scatteranno a seguire. Ma prima, come detto, la terza sessione di libere fornirà altri importanti indicazioni. Si parte alle ore 13 di sabato 21 maggio, chi otterrà il miglior tempo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con la DIRETTA in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Classifica top-5 13.00 – Partono Norris e Ricciardo, iniziano le prove libere 3. 12.55 – Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA testuale delle ... Leggi su sportface (Di sabato 21 maggio 2022) Ladelle3 del Gran Premio di: insieme seguiremo le FP3, della durata di un’ora, ultimo appuntamento per team e piloti per la messa a punto delle vetture in vista delle qualifiche che scatteranno a seguire. Ma prima, come detto, la terza sessione difornirà altri importanti indicazioni. Si parte alle ore 13 di sabato 21 maggio, chi otterrà il miglior tempo? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con lain tempo reale. AGGIORNA LAClassifica top-5 13.00 – Partono Norris e Ricciardo, iniziano le3. 12.55 – Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale delle ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - diegocatalano77 : Gp Spagna 2022/Live on board Ferrari F1-75. #Ferrari #FUnoAT #SpanishGP #F1 - FUnoAT : Gp Spagna 2022/Live on board Ferrari F1-75 #F1 #FunoAT #SpanishGP - F1inGenerale_ : Pochissimo all’ultima sessione di Libere ???? Seguite con noi la LIVE: - LiveGPit : #F1 GP Spagna, FP3: la cronaca live ?? @vincebuonpane -