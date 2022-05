Leclerc show in Spagna: è pole position davanti a Verstappen e Sainz (Di sabato 21 maggio 2022) pole position per Charles Leclerc nel Gran Premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista... Leggi su feedpress.me (Di sabato 21 maggio 2022)per Charlesnel Gran Premio diche si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il monegasco della Ferrari che nella prima parte del Q3 era stato protagonista...

Advertising

bigina61 : RT @Agenzia_Ansa: Pole position per #Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa per il… - fisco24_info : F1: Spagna; Leclerc show è pole position, terzo Sainz: Il monegasco conquista prima fila dopo testa coda, poi Verst… - Agenzia_Ansa : Pole position per #Leclerc nel gran premio di Spagna che si corre domani a Barcellona. Una vera e propria impresa p… - glooit : F1: Spagna; Leclerc show è pole position, terzo Sainz leggi su Gloo - Only_Leclerc : RT @Gloria_tpwk_: MA VOI CE LI AVETE DEI CONDUTTORI CHE SI METTONO IN GIOCO COSÌ? NO PERCHÉ I NOSTRI SONO QUELLI CHE PORTANO AVANTI LO SHOW… -