La Germania adesso ci piccona: il diktat che gela le nostre tasche, che cosa ci aspetta davvero (Di sabato 21 maggio 2022) Per far capire che senza il suo assenso in Europa non si va da nessuna parte, la Germania ha gettato sul piatto della bilancia il suo peso politico. E ha frenato su tutti i dossier aperti allo scopo di mitigare le conseguenze della guerra. Dopo aver bocciato la proposta americana di imporre un tetto al prezzo del petrolio, ieri Berlino si è opposta alla stessa misura sul gas. Questo mentre è tramontata l'ipotesi di sostenere la ricostruzione dell'Ucraina con un riedizione del piano pandemico. «Se c'è qualcuno che sta prendendo in considerazione di rifare di nuovo qualcosa come il Next Generation Eu, allora la risposta non può che essere no», ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner. Dunque, niente debito comune per aiutare gli ucraini. Così come, almeno per ora, non ci sarà un'emissione di bond per sostenere i Paesi europei, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Per far capire che senza il suo assenso in Europa non si va da nessuna parte, laha gettato sul piatto della bilancia il suo peso politico. E ha frenato su tutti i dossier aperti allo scopo di mitigare le conseguenze della guerra. Dopo aver bocciato la proposta americana di imporre un tetto al prezzo del petrolio, ieri Berlino si è opposta alla stessa misura sul gas. Questo mentre è tramontata l'ipotesi di sostenere la ricostruzione dell'Ucraina con un riedizione del piano pandemico. «Se c'è qualcuno che sta prendendo in considerazione di rifare di nuovo qualcome il Next Generation Eu, allora la risposta non può che essere no», ha dichiarato il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner. Dunque, niente debito comune per aiutare gli ucraini. Così come, almeno per ora, non ci sarà un'emissione di bond per sostenere i Paesi europei, ...

